Con l' ora solare aumentano i furti in abitazione Più fondi regionali per la videosorveglianza

«Mancano pochi giorni al ritorno dell'ora solare e con l'oscurità anticipata si avvicina anche l'incubo dei furti in abitazione, fenomeno che l’anno scorso ha rappresentato un vero allarme per la Bassa padovana e per l'intero Veneto. In tal senso, destano grande allarme i recenti episodi di Teolo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ora solare, aumenta il buio: menu a colori! Oggi arrivano i nuovi menu della nostra Settimana Naturale ?, pensati per portare in tavola tutta la luce del sole… anche quando il pomeriggio si fa presto buio. Nelle settimane dopo il cambio dell’ora, il temp - facebook.com Vai su Facebook

Furti in abitazione a Milano e hinterland: arrestata la banda dei tre specialisti - Milano, 22 settembre 2025 – La Polizia di Stato, all’esito di un’articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano - Riporta ilgiorno.it

Furti nella Plaine, aumentano i controlli - Mentre proseguono le indagini sull’ondata di furti in abitazione a Charvensod, e nei comuni limitrofi Polizia e Carabinieri hanno intensificato i controlli sul territorio con operazioni congiunte ... Secondo rainews.it

Furti in serie nelle abitazioni. Caccia alla banda nel Pavese - Il proprietario è rientrato verso le 22 di sabato, dopo essere stato fuori di casa dalle 18 circa, trovando l’abitazione svaligiata con anche molti danni. Lo riporta ilgiorno.it