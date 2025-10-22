Con Indoor l' Area del Settebello inaugura gli eventi della stagione invernale

Dopo il successo estivo con un pubblico numeroso e attento a tutti gli eventi proposti, l’Area Settebello a7b si è attrezzata per la stagione autunno-inverno con Indoor, una tensostruttura che ricopre tutta l’area, coperta e riscaldata. Proseguirà il format già testato durante l’estate: musica. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

