Alla fine degli anni Settanta il nostro ippodromo, dove sabato prossimo verrà inaugurato il Bike park, figurava fra i 33 ippodromi ufficiali d’Italia. Ed era un ippodromo ’firmato’ perché progettato dall’ingegnere Umberto Costanzini, lo stesso che aveva realizzato lo stadio comunale di Bologna (il Littoriale, poi ’Dall’Ara’), uno dei primi a utilizzare il cemento nelle strutture sportive. Inaugurato nel 1932, la struttura non fu utilizzata solamente per le corse al trotto, che aveva il suo momento clou nel mese di maggio, ma fu aperta anche ad altre manifestazioni sportive. L’interno della pista, infatti, ospitava il campo di calcio, teatro delle gesta pedatorie dei giallorossi, e la pista di atletica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Con il Bike Park cala il sipario sull’ippodromo