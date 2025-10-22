Con E-lisir nessuna barriera uditiva all' Urp | basterà un click per avviare la videochiamata con l' interprete

Si chiama “E-lisir” ed è il servizio già attivo all’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) che consente anche alle persone con disabilità uditiva di accedere a tutti i servizi. Come? Grazie a un tablet (cinque quelli a disposizione) con cui una volta arrivati dall’operatore, è possibile. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

