Comunità energetiche rinnovabili | prorogati i termini per l' avviso pubblico
Prorogato alle ore 12:00 del 16 gennaio 2026 il termine di presentazione delle candidature per l'Avviso Pubblico di selezione di proposte progettuali finalizzate alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer) su tutto il territorio pugliese, per la produzione, la condivisione e il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Approfondisci con queste news
Webinar Gratuito - Agevolazioni per Comunità Energetiche Rinnovabili CER Le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano una rivoluzione nel modo di produrre e condividere energia. Vuoi scoprire come trasformare questa innovazione in un vantag - facebook.com Vai su Facebook
Comunità Energetiche Rinnovabili, prorogato al 16 gennaio 2026 il termine per la presentazione delle candidature - L’avviso, con una dotazione complessiva di 2,5 milioni di euro a valere sulle risorse PR Puglia FESR- Secondo giornaledipuglia.com
Rinnovabili, Cer e storage: così cambia il mercato elettrico - Secondo il Politecnico di Milano, la quota di rinnovabili ha raggiunto il 49% della produzione nazionale, con 80 GW installati. Segnala repubblica.it
Comunità energetiche rinnovabili, tutti gli ostacoli da superare dietro l’occasione (quasi persa) dei fondi Pnrr - Nonostante la crescita costante, le Cer incontrano diversi problemi: burocrazie eccessive e scarsa conoscenza del meccanismo ... Come scrive ilfattoquotidiano.it