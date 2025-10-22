Comunisti col Rolex | deputato si toglie l’orologio prima dell’intervista tv video È polemica in Francia
Comunisti col Rolex anche in Francia, anche se stavolta la marca è diversa. Accade poco prima di una diretta sull’emittente televisiva BFMTV, quando il deputato di estrema sinistra Louis Boyard si mette in tasca l’orologio poco prima di essere intervistato. Il gesto del parlamentare del partito di Melenchon non passa inosservato e diventa quindi materia di discussione sui social network, come se il deputato ribelle avesse qualcosa da nascondere. Potrebbe essere un Rolex? Un Omega? Quante migliaia di euro vale? Perché togliersi l’orologio prima di un’intervista? Il 2+2 suona troppo facile: se si vuole mantenere il profilo pauperista, non si può ostentare, suonerebbe ipocrita. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
