ROMA, 22 ottobre 2025 — Aeroporti di Roma (ADR) annuncia il lancio di Virtual Assistant, un avanzato assistente digitale basato su intelligenza artificiale, progettato per migliorare l'esperienza di viaggio dei milioni di passeggeri che ogni anno transitano dall'aeroporto di Roma Fiumicino, confermato Migliore Il Virtual Assistant offre ai passeggeri un accesso rapido e semplice alle informazioni essenziali di viaggio, accompagnandoli durante tutta la loro esperienza in aeroporto. Disponibile tramite il Chatbot WhatsApp di ADR e il sito web ufficiale La soluzione è stata sviluppata con l'esperienza dell' Le funzionalità principali del Virtual Assistant che interagisce naturalmente con i passeggeri ADR attraverso messaggi testuali o vocali includono: Il Virtual Assistant è ora disponibile per tutti i passeggeri in partenza e in arrivo presso l'aeroporto di Roma Fiumicino, con ulteriori funzionalità in arrivo nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

