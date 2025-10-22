Comune e Confindustria insieme per l' Archivio Badoni | nasce il progetto Next Gen Lecco
Il passato industriale diventa risorsa per il futuro. Il Comune di Lecco e Confindustria Lecco e Sondrio hanno siglato un accordo per valorizzare l'Archivio Tecnico Badoni attraverso un innovativo progetto educativo destinato agli studenti del territorio. La giunta comunale ha approvato lo scorso. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Oggi Confindustria Taranto e il Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA hanno firmato un Protocollo d’Intesa che unisce due mondi — quello dell’impresa e quello della cultura — per una visione comune: una Puglia moderna, consapevole e orgo - facebook.com Vai su Facebook
Michelangelo Agrusti e Luigino Pozzo insieme davanti ai microfoni: unità ritrovata fra Confindustria Alto Adriatico e Confindustria Udine, che vanno verso un'assemblea comune. - X Vai su X