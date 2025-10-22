Comune e Confindustria insieme per l' Archivio Badoni | nasce il progetto Next Gen Lecco

Il passato industriale diventa risorsa per il futuro. Il Comune di Lecco e Confindustria Lecco e Sondrio hanno siglato un accordo per valorizzare l'Archivio Tecnico Badoni attraverso un innovativo progetto educativo destinato agli studenti del territorio. La giunta comunale ha approvato lo scorso. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

