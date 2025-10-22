Tempo di lettura: 3 minuti Si è ufficialmente costituita la lista “Scegliamo Monteforte”, che sosterrà la candidatura di Paolo de Falco in vista delle elezioni amministrative del 23 e 24 novembre 2025. La lista “Scegliamo Monteforte” nasce dalla sintesi dei due gruppi politici (de Falco e De Sapio) che hanno lavorato per mesi alla composizione di una compagine solida e rappresentativa. Dopo il momento oscuro vissuto da Monteforte, con la consapevolezza che questo territorio non ha bisogno di protagonismo ma di unione, si è arrivati alla sintesi delle due compagini, che hanno chiuso sul nome dell’ingegnere de Falco quale candidato sindaco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comunali, a Monteforte Paolo De Falco candidato sindaco