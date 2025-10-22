Comprare casa a Genova Medio Ponente quartiere con prezzi in aumento

Il mercato residenziale di Genova mostra segnali di ripresa nonostante la flessione generale dei prezzi a livello nazionale. Nel capoluogo ligure diversi quartieri evidenziano aumenti significativi, segno di un rinnovato interesse per alcune zone urbane grazie agli interventi di riqualificazione e al miglioramento dei collegamenti con il centro. Il quadro generale indica che la città sta attraversando una fase di riequilibrio, con un mercato che premia le aree oggetto di interventi di recupero e con buone prospettive di sviluppo. I quartieri del Centro Est e del Medio Ponente trainano la crescita secondo i dati di Idealista, mentre il Levante e il Ponente mantengono una posizione solida ma senza variazioni significative. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Comprare casa a Genova, Medio Ponente quartiere con prezzi in aumento

News recenti che potrebbero piacerti

Firenze è una delle poche città in Italia dove i prezzi medi per comprare casa continuano a crescere. Tre zone della città in particolare guidano gli aumenti - facebook.com Vai su Facebook

Quanto è difficile comprare casa in Italia? Negli ultimi anni i prezzi medi sono rimasti stabili, ma stipendi fermi e forti differenze tra le città rendono l’accesso alla casa sempre più complicato. - X Vai su X

Comprare casa a Genova, Medio Ponente quartiere con prezzi in aumento - Nel terzo trimestre 2025 i prezzi delle case a Genova mostrano aumenti nei quartieri Medio Ponente, Centro Est e Centro Ovest ... Da quifinanza.it

Comprare e vendere casa a Genova: facciamo da soli? - Proprio così: da Milano a Verona, da Roma a Bologna, il prezzo per metro quadro è in sensibile aumento. Riporta ilsecoloxix.it

Caro-casa in tutta Italia, fra le grandi città soltanto a Genova prezzi in calo - A un operaio in media serviranno 11,6 anni di stipendio per coronare il suo sogno e per un'abitazione di 80 metri quadri. Lo riporta ilsecoloxix.it