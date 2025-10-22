Completati i lavori di adeguamento sismico del liceo ' Cortese'

Casertanews.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, ha partecipato insieme al sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo, al presidente del Consiglio comunale Angelo Campolattano e al dirigente scolastico Marcellino Falcone a una breve cerimonia presso il Liceo Scientifico Statale “Nino. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

"Santa Verdiana, “blocco D“ lavori completati. Avanti con il cantiere" - I lavori di adeguamento sismico del "blocco D" del Santa Verdiana sono sostanzialmente stati completati. Scrive lanazione.it

completati lavori adeguamento sismicoFaenza, completati i lavori a quattro scuole superiori - Gallery - Edifici più sicuri, moderni e funzionali, a disposizione delle studentesse e degli studenti di Faenza. Lo riporta corriereromagna.it

Adeguamento sismico: lavori finiti - A settembre, con l’inizio delle lezioni, la scuola elementare Francesco Rossi di Bertinoro torna nella sua interezza a ospitare i giovani studenti. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Completati Lavori Adeguamento Sismico