Como l’Istituto Borgovico rompe con il Calcio Como | La dignità non è in vendita
L'istituto Comprensivo Como Borgovico prende posizione e annuncia la fine della collaborazione con il Calcio Como. In una nota diffusa dal Consiglio d’Istituto, si legge:“Il Consiglio d’Istituto Como Borgovico condivide la scelta effettuata dai docenti della scuola Corridoni di restituire i. 🔗 Leggi su Quicomo.it
