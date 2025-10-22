Commissione d’inchiesta Audizione di Petrini | Tutti avevamo addosso un senso di incertezza
Filippo Petrini, dipendente Mps, ex collega di David Rossi, è stato ascoltato ieri dalla Commissione parlamentare di inchiesta, presieduta da Gianluca Vinci, sulla morte dell’ex capo della comunicazione di Mps. La sua testimonianza ha ruotato attorno all’ultima comunicazione tra i due, un’email inviata alle 11:57 del 6 marzo 2013, data della tragica morte di Rossi. L’attenzione della Commissione si è focalizzata proprio su quella email alla quale Rossi rispose nel giro di quattro minuti. Una corrispondenza sintetica, che non ebbe seguito telefonico né ulteriori sviluppi. Petrini ha anche ricostruito il clima lavorativo in quegli anni: "Cose mai viste prima. 🔗 Leggi su Lanazione.it
La Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi ha ascoltato oggi Filippo Petrini, dipendente del Monte dei Paschi di Siena. Al centro dell'audizione, la mail inviata a Rossi poche ore prima della sua morte, l'11:57 del 6 marzo 2013
Commissione d'inchiesta. Audizione di Petrini: "Tutti avevamo addosso un senso di incertezza"
Commissione Rossi, Petrini (Mps): "Scrissi a David per fare il punto sul clima interno. Risposta dopo quattro minuti, poi non era più contattabile" - La Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi ha ascoltato Filippo Petrini, dipendente del Monte dei Paschi di Siena, per chiarire i contenuti della mail inviata a Rossi alle 11: