Commerzbank Orlopp | Noi seguiamo la nostra strategia

“ Orcel sostiene di non avere fretta e che quello di Unicredit su Commerzbank è un investimento giusto? Quando facciamo qualcosa deve essere un buon investimento per i nostri azionisti. Noi ci concentriamo quindi sulla nostra strategia momentum e la implementiamo con soddisfazione, felici di seguire questa strada. Stiamo andando molto bene e ne siamo molto soddisfatti”. Questo il commento di Bettina Orlopp, ceo di Commerzbank, in un colloquio con LaPresse a margine del Frankfurt Finance and Future Summit del Weimer Media Group a Francoforte, commentando le recenti dichiarazioni dell’ ad di Unicredit, Andrea Orcel, in merito alla posizione della banca italiana sull’istituto bancario tedesco. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Commerzbank, Orlopp: “Noi seguiamo la nostra strategia”

