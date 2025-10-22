Commerzbank Orlopp | Noi seguiamo la nostra strategia

Lapresse.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“ Orcel sostiene di non avere fretta e che quello di Unicredit su Commerzbank è un investimento giusto? Quando facciamo qualcosa deve essere un buon investimento per i nostri azionisti. Noi ci concentriamo quindi sulla nostra strategia momentum e la implementiamo con soddisfazione, felici di seguire questa strada. Stiamo andando molto bene e ne siamo molto soddisfatti”. Questo il commento di Bettina Orlopp, ceo di Commerzbank, in un colloquio con LaPresse a margine del Frankfurt Finance and Future Summit del Weimer Media Group a Francoforte, commentando le recenti dichiarazioni dell’ ad di Unicredit, Andrea Orcel, in merito alla posizione della banca italiana sull’istituto bancario tedesco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

commerzbank orlopp noi seguiamo la nostra strategia

© Lapresse.it - Commerzbank, Orlopp: “Noi seguiamo la nostra strategia”

Contenuti che potrebbero interessarti

Commerzbank, la ceo Orlopp: “Unicredit non ci acquisirà, nessun cambiamento per ora” - Gli italiani sono saliti di recente al 26% e a fine agosto l’amministratore delegato Andrea Orcel aveva ancora escluso, “per ora”, di ambire a un posto nel board dell’istituto di Francoforte. Riporta repubblica.it

***Commerzbank: Orlopp, avere UniCredit al 30% non e' soddisfacente - 'L'attuale situazione non e' soddisfacente' perche' 'avere un concorrente al 30% del capitale richiedera' ... Come scrive ilsole24ore.com

Commerzbank, la ceo Orlopp: la scalata di Unicredit non avrà successo. Piazza Gae Aulenti al 26%? Non cambia nulla - Anche l’amministratore delegato di Commerzbank Bettina Orlopp agita lo spettro dei conflitti d’interesse di Unicredit nella scalata alla seconda banca tedesca, che secondo la banchiera ex McKinsey ... Secondo milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Commerzbank Orlopp Seguiamo Nostra