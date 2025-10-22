Commercio in continua emorragia a Viterbo e provincia Vola l' artigianato | primi in Italia per crescita di imprese

Viterbotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sistema imprenditoriale della provincia di Viterbo chiude il terzo trimestre del 2025 con un saldo positivo di 82 unità, registrando tra luglio e settembre una crescita diffusa in linea con il rafforzamento della vitalità nazionale e posizionando il Lazio tra le regioni più dinamiche.Imprese. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Emorragia di negozi in centro, in 12 anni sono calati del 26,2% - Catiuscia Fei, Confcommercio: «Il settore è in crisi: diminuiscono i negozi di vicinato» Arezzo, 23 ... lanazione.it scrive

Commercio, emorragia di attività: "Ora servono risposte concrete" - Il commercio e il tema dell’emorragia di attività resta al centro di attenzioni per trovare soluzioni. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Commercio Continua Emorragia Viterbo