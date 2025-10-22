Meditiamo il Vangelo del 22 ottobre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più» Mercoledì della XXIX settimana del tempo ordinario Dal Vangelo secondo Luca Lc 12,39-48 In quel tempo, Gesù disse ai. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 22 ottobre 2025: Lc 12,39-48