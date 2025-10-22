Come tenere lontana l’influenza in 5 mosse!
Come tenere a bada l'influenza? Sì. E a metterli a punto ci ha pensato l'OMS. Si tratta di 5 semplici gesti, da diffondere il più possibile, nel tentativo di tenere a bada l'influenza stagionale, che come al solito costringerà a letto molti italiani. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
