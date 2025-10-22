Come si sono conosciuti Belen Rodriguez e Kemal Alagol i dettagli sul nuovo flirt della showgirl

Belen Rodriguez è stata beccata insieme al chirurgo Kemal Alagol, dopo aver trascorso una serata insieme a Roma. I due si sono conosciuti ad una cena tra amici comuni e lì sarebbe scoccata la scintilla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Belen, chi è il nuovo fidanzato Kemal Alagol: il lavoro importante e la pace con Cecilia - Tra nuove emozioni e vecchi affetti, il cuore di Belen Rodriguez torna a battere (e non solo per amore): ecco cosa sta succedendo nella vita della showgirl. Lo riporta libero.it

Belen Rodriguez ha un nuovo amore (oltre alla nipotina)? - Tra le ultime novità nella vita della showgirl argentina non ci sarebbe soltanto la nascita della piccola Clara Isabel, figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ma ... msn.com scrive

Belen Rodriguez è innamorata: le foto con il nuovo fidanzato - Ora però, con l'autunno ormai inoltrato, anche la sua vita sentimentale è cambiata. msn.com scrive