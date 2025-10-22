Come lo sport ha sostenuto Patricia Sala nella lotta contro il tumore al seno
Patricia Sala condivide la sua storia di lotta contro il tumore al seno e sottolinea il ruolo fondamentale che lo sport ha avuto nel suo percorso di guarigione. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it
