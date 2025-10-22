Come le formiche una passeggiata ecologica e naturalistica nel parco Litorale di Ugento
UGENTO - Si svolgerà nel parco Litorale di Ugento, domenica prossima, 26 ottobre, in mattinata (dalle 9 alle 12,30), l'evento "Come le formiche", una passeggiata ecologica e naturalistica gratuita organizzata dalla guida ambientale escursionistica, Francesco Salvatore Chetta, in collaborazione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
