Come il finale della seconda stagione di Gen V prepara il terreno per la quinta stagione di The Boys spiegato da Eric Kripke
Il produttore esecutivo di The Boys, Eric Kripke, ha spiegato come il finale della seconda stagione di Gen V getti le basi per la quinta stagione della serie sui supereroi. La seconda stagione di Gen V si è conclusa con Marie e i suoi amici che incontrano nuovamente Starlight, la quale chiede loro se vogliono unirsi alla sua resistenza contro Homelander e Vought. Questo include A-Train e forse anche altri supereroi. Parlando con The Hollywood Reporter, Kripke, che è anche produttore esecutivo di Gen V, ha spiegato come la seconda stagione dello spin-off prepari il terreno per la quinta stagione di The Boys. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
