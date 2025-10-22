Come il finale della seconda stagione di Gen V prepara il terreno per la quinta stagione di The Boys spiegato da Eric Kripke

Cinefilos.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il produttore esecutivo di The Boys, Eric Kripke, ha spiegato come il finale della seconda stagione di Gen V getti le basi per la quinta stagione della serie sui supereroi. La seconda stagione di Gen V si è conclusa con Marie e i suoi amici che incontrano nuovamente Starlight, la quale chiede loro se vogliono unirsi alla sua resistenza contro Homelander e Vought. Questo include A-Train e forse anche altri supereroi. Parlando con The Hollywood Reporter, Kripke, che è anche produttore esecutivo di Gen V, ha spiegato come la seconda stagione dello spin-off prepari il terreno per la quinta stagione di The Boys. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

