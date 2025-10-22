Come il clan D' Alessandro ha messo le mani sulla Juve Stabia e quali persone sono coinvolte I NOMI

La storia della Juve Stabia è purtroppo intrecciata da anni con quella del clan D'Alessandro di Castellammare. Le "vespe" hanno dovuto combattere, quando hanno voluto o potuto, per tenere lontani gli uomini di Scanzano dalla società. L'amministrazione giudiziaria disposta dalla sezione misure di.

Svelato l'impero di imprese che gestiva la Juve Stabia: il club nelle mani dei D'Alessandro - L'inchiesta che ha rivelato un sistema di condizionamento mafioso su tutti i servizi dello stadio, dalla biglietteria alle pulizie, al trasporto della squadra.

Camorra e calcio, la Juve Stabia commissariata: il clan D'Alessandro gestiva biglietti, sicurezza e persino il vivaio - Dalle indagini della Direzione nazionale antimafia emerge un controllo capillare del clan D'Alessandro sui servizi esterni della Juve Stabia.

Le mani del clan D'Alessandro sulla Juve Stabia, società in amministrazione giudiziaria: l'operazione della Procura - Per gli inquirenti "condizionamento mafioso evidente: l'intera rete dei servizi era sotto pressing malavitoso"

