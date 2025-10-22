Come il clan D' Alessandro ha messo le mani sulla Juve Stabia e quali persone sono coinvolte I NOMI
La storia della Juve Stabia è purtroppo intrecciata da anni con quella del clan D'Alessandro di Castellammare. Le “vespe” hanno dovuto combattere, quando hanno voluto o potuto, per tenere lontani gli uomini di Scanzano dalla società. L'amministrazione giudiziaria disposta dalla sezione misure di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
