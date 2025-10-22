Come ha fatto il Chelsea a inserire 33 nuovi giocatori in lista UEFA | l'assurda strategia di Maresca

Prima della partita contro l'Ajax il Chelsea ha aggiunto 33 nomi alla lista UEFA B, una decisione particolare per gestire le convocazioni: Maresca chiama il figlio di Thiago Silva e altre stelline dell'Under 21. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Come ha fatto il Chelsea a inserire 33 nuovi giocatori in lista UEFA: l’assurda strategia di Maresca - Prima della partita contro l’Ajax il Chelsea ha aggiunto 33 nomi alla lista UEFA B, una decisione particolare per gestire le convocazioni: Maresca chiama il figlio di Thiago Silva e altre stelline ... fanpage.it scrive

