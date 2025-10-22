Come folgore dal cielo

Nel corso della consueta conviviale del Panathlon, che si è svolta lunedì all’Antica Trattoria Stefani di San Lorenzo a Vaccoli si è parlato di paracadutismo sportivo. Ospite della serata Giuseppe Bruno Toschi, presidente della Sezione di Lucca dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia, e Luciano Bartoli, paracadutista e testimone di esperienze significative nel mondo del volo. Grazie ai loro racconti e le loro testimonianze, corredati da foto e filmati davvero spettacolari, i soci Panathlon e gli altri ospiti hanno potuto scoprire le varie discipline che possono essere praticate. Dalla Caduta libera, FreeFly, Canopy Piloting, Precisione, Velocità, Skysurf, fino alla Tuta Alare, con un interesse crescente da parte dei giovani e con una buona partecipazione femminile, con oltre il trenta percento degli atleti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Come folgore dal cielo"

