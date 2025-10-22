combustibili ecologici ecco tutti i vantaggi

L'apertura della presidente della Commissione Ursula von der Leyen ai combustibili verdi (biocarburanti ed e-fuel) è una novità importante. Ma di cosa si tratta? Gli e-fuel, o carburanti sintetici, sono ottenuti combustibili artificialmente combinando idrogeno prodotto tramite elettrolisi dell'acqua (utilizzando energia rinnovabile) e anidride carbonica catturata dall'atmosfera o da processi industriali. Il risultato è un carburante liquido che può alimentare motori a combustione tradizionale, con la promessa di un bilancio di emissioni neutro: la CO2 rilasciata in fase di combustione corrisponde a quella precedentemente catturata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

