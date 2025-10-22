Combattono per Kiev | la strana storia dei cinesi coinvolti nella guerra in Ucraina
Nella guerra in Ucraina ci sono alcuni volontari cinesi che hanno scelto di unirsi alla causa di Kiev. Le loro storie sono state raccontate da un lungo e curioso reportage pubblicato dal Guardian che ha acceso i riflettori su una delle aree più sconosciute del conflitto. Un conflitto che non si limita soltanto a mettere contro ucraini e russi, ma anche evidentemente cittadini provenienti da altri Paesi che per le motivazioni più disparate hanno deciso di unirsi all'una o all'altra parte. Tim, per esempio, è un cinese di 43 anni arrivato in Ucraina per consegnare aiuti alla popolazione travolta dalla guerra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
