Roma, 22 ott. (Adnkronos) - “C'è un grande bisogno di dare voce al mondo della balbuzie, che troppo spesso rimane sottotraccia. I bambini e i ragazzi che balbettano faticano a sentirsi accettati. È fondamentale costruire protocolli scolastici che permettano agli insegnanti di sapere come intervenire e come sostenere concretamente i bambini e i ragazzi con questo disturbo del linguaggio. Serve inoltre una formazione mirata anche per gli operatori sanitari e una maggiore sensibilità nel mondo del lavoro, affinché il talento delle persone che balbettano non venga disperso”. Lo ha dichiarato Chiara Comastri, responsabile scientifica dell'Associazione Lea – Libera l'Espressione Autentica, psicologa, formatrice ed esperta nella riabilitazione della balbuzie, intervenendo al convegno organizzato dall'Associazione e da Psicodizione Onlus in occasione della Giornata internazionale di consapevolezza sul disturbo del linguaggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comastri (Lea): "Sostenere concretamente i bambini che balbettano"