Comandante dell’aereo sente bussare alla cabina e pensa a un tentativo di dirottamento | parte la chiamarta d’emergenza ma è tutto un equivoco
Un volo diretto a Los Angeles è stato costretto a un atterraggio di emergenza dopo un guasto al sistema di comunicazione interna che ha fatto temere al pilota un tentativo di intrusione nella cabina di comando. Lo riporta USA Today, citando fonti della Federal Aviation Administration (FAA). L’incidente è avvenuto nella serata di lunedì 20 ottobre, quando il volo SkyWest 6469, operato da American Eagle, è decollato da Omaha diretto a Los Angeles International Airport. Dopo circa 36 minuti di volo, gli assistenti di cabina hanno bussato alla porta del cockpit per segnalare un problema tecnico, non riuscendo a comunicare via interfono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Cosa succede a chi nasce a bordo di un aereo e che cittadinanza ha il bambino? Sapete che se un bambino dovesse nascere a bordo di un aereo è il comandante a registrare la nascita? La nascita di un bambino a bordo di un aereo è un fatto raro, ma già su - facebook.com Vai su Facebook
Incidente aereo #Circeo: individuati i corpi senza vita del Col. Simone Mettini, istruttore e Comandante di Stormo e dell'allievo pilota Lorenzo Nucheli. Il #CapoSMA Gen. S.A. Antonio Conserva, a nome dell'#AeronauticaMilitare, esprime profondo cordoglio e v - X Vai su X
Comandante dell’aereo sente bussare alla cabina e pensa a un tentativo di dirottamento: parte la chiamarta d’emergenza ma è tutto un equivoco - Volo per Los Angeles costretto ad atterraggio d'emergenza dopo un guasto al sistema di comunicazione interno dell'aereo ... Segnala ilfattoquotidiano.it