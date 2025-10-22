Un volo diretto a Los Angeles è stato costretto a un atterraggio di emergenza dopo un guasto al sistema di comunicazione interna che ha fatto temere al pilota un tentativo di intrusione nella cabina di comando. Lo riporta USA Today, citando fonti della Federal Aviation Administration (FAA). L’incidente è avvenuto nella serata di lunedì 20 ottobre, quando il volo SkyWest 6469, operato da American Eagle, è decollato da Omaha diretto a Los Angeles International Airport. Dopo circa 36 minuti di volo, gli assistenti di cabina hanno bussato alla porta del cockpit per segnalare un problema tecnico, non riuscendo a comunicare via interfono. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Comandante dell'aereo sente bussare alla cabina e pensa a un tentativo di dirottamento: parte la chiamarta d'emergenza ma è tutto un equivoco