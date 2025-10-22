Comanda Luca Guadagnino

Non è stato un fine settimana da incorniciare, considerando l'attesa per l'uscita in sala di certi film italiani di «peso». Sicuramente, Luca Guadagnino, con After the Hunt Dopo la Caccia, ha fatto il suo e non solo per il primo posto tra i film più visti. Il debutto, da 619.785 euro, è stato migliore di tanti suoi titoli precedenti e quasi in linea con Chiamami col tuo nome. Vedremo, nelle prossime settimane, se i buoni segnali di sabato e domenica, dove ha performato meglio, diventeranno certezze (ieri ha aggiunto 46.129 euro), grazie anche a un cast che allinea Andrew Garfield, Julia Roberts, Chloë Sevigny. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Comanda Luca Guadagnino

News recenti che potrebbero piacerti

Luca Solido è stato recentemente promosso comandante della Stazione Carabinieri di Sestola... - facebook.com Vai su Facebook

Luca Guadagnino: «Julia Roberts? Troppo simpatica. In After the Hunt omaggio ad Almodóvar» - Il regista Luca Guadagnino, nelle sale con il nuovo film After the Hunt, è stato ospite nel programma Stai Serena di Radio2, condotto da Serena Bortone con Massimo Cervelli. Lo riporta ilmessaggero.it

Luca Guadagnino: il desiderio e i generi come simboli identitari del cinema - A Venezia 75 era uno dei film più attesi, oltretutto rifacimento di uno dei titoli più significativi del cinema italiano nel mondo: per questo Suspiria (Prime Video) alla sua uscita ha polarizzato ... Secondo lascimmiapensa.com

Luca Guadagnino: «After the Hunt non è un film #MeToo, ma politico» - Per il regista, il finale del film cattura il momento che stiamo vivendo: «Guardate dove siamo, guardate chi è andato di nuovo al potere» ... Lo riporta vanityfair.it