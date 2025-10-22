Columbus International Award trionfo a New York | tra i premiati Attilio Carbone di Radio WGBB

Si è conclusa con un grande successo la VIII edizione del Columbus International Award – New York Edition 2025, il prestigioso riconoscimento ideato dal dottor Massimiliano Ferrara, presidente di Fondazione Italy, che celebra ogni anno le eccellenze italiane nel mondo. L’evento, svoltosi nella metropoli americana alla presenza di autorità, artisti, giornalisti e rappresentanti della comunità italiana, è stato onorato dal patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Regione Liguria e del Patronato Acli New York. Un’edizione che ha confermato la vocazione internazionale del premio, già protagonista in sedi prestigiose come il Senato della Repubblica a Roma, l’ Istituto Marangoni di Miami, il Rio Olympic Golf Course di Rio de Janeiro e il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi a Genova, patrimonio UNESCO. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

