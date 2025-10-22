Coltiviamo la Pace | IX edizione della Camminata tra gli Ulivi
FASANO – Si svolgerà domenica prossima, 26 ottobre la IX edizione della "Camminata tra gli Ulivi" manifestazione nazionale promossa dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio alla quale aderisce anche la Città di Fasano che partecipa all'iniziativa sin dalla 1ª edizione. Fasano sarà una delle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Coltiviamo la pace, un messaggio di speranza contro tutte le guerre, anche nel Pescarese https://ift.tt/28g0YyR https://ift.tt/J91OPD7 - X Vai su X
In programma: il percorso di 6 chilometri da Villa Ugolini; il momento di condivisione "Coltiviamo la Pace"; il pranzo con i prodotti tipici a cura della Pro Loco; le visite ai frantoi e le degustazioni guidate del pomeriggio https://www.radioincontro.com/e-de - facebook.com Vai su Facebook
IX edizione della 'Camminata tra gli Olivi' a Calci: una giornata tra degustazioni di olio e iniziative per la pace - Domenica 26 ottobre 2025, il Comune di Calci aderisce alla IX edizione della 'Camminata tra gli Olivi', la manifestazione promossa dall'Associazione ... Lo riporta gonews.it
OLIVI Trinitapoli: domenica 26 al via la IX Edizione de “Camminata tra gli Olivi” - Iniziativa mira a valorizzare il paesaggio olivicolo, le tradizioni agricole e il patrimonio culturale legato all’olio extravergine di oliva ... statoquotidiano.it scrive
Un ulivo contro tutte le guerre: in Calabria l’iniziativa “Coltiviamo la Pace” - Domenica 26 ottobre, in occasione della IX edizione della “Camminata tra gli Olivi”, le Città dell’Olio della Calabria lanceranno un forte messaggio di pace e di speranza al grido “Coltiviamo la Pace” ... strettoweb.com scrive