Coltellate in faccia Violenza folle in Italia su una donna | disumano chi è l’aggressore

Gravissimo episodio di violenza questa mattina a Milano, nella zona di Bruzzano, dove una donna di 55 anni è stata accoltellata al volto, alla gola e a una spalla. Le sue condizioni sono critiche ed è attualmente ricoverata in codice rosso all’ospedale Niguarda. L’aggressione è avvenuta mercoledì 22 ottobre intorno alle 9:50 in via Giuseppina Grassini, una via residenziale nella periferia nord del capoluogo lombardo. A notare la donna insanguinata in strada sono stati alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. La vittima, secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere stata ferita all’interno della propria abitazione, che si trova poco distante dal luogo del ritrovamento, per poi riuscire a trascinarsi all’esterno in cerca di aiuto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

