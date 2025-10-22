Coltellate in faccia Luciana Ronchi muore così disumano | chi era Arrestato l’ex marito

Thesocialpost.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un femminicidio sconvolge il quartiere di Bruzzano, a Milano.  Luciana Ronchi,  62 anni appena compiuti, è stata  uccisa a coltellate dall’ex marito,  Luigi Morcaldi, 64 anni, con il quale si era separata da tre anni. L’aggressione è avvenuta poco prima delle  10 del mattino  davanti al condominio di  via Giuseppina Grassini, dove la donna abitava. Una vicina, ancora sotto shock, ricorda: “ L’ho vista stamattina, saranno state le nove. Era bella come sempre ”. Neanche un’ora dopo, Luciana sarebbe stata colpita a morte. Una separazione mai accettata. Secondo le prime ricostruzioni,  Morcaldi non si era mai rassegnato alla fine del matrimonio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

coltellate in faccia luciana ronchi muore cos236 disumano chi era arrestato l8217ex marito

© Thesocialpost.it - “Coltellate in faccia”. Luciana Ronchi muore così, disumano: chi era. Arrestato l’ex marito

Argomenti simili trattati di recente

coltellate faccia luciana ronchi“Coltellate in faccia”. Luciana Ronchi muore così, disumano: chi era. Arrestato l’ex marito - Luciana Ronchi, 62 anni appena compiuti, è stata uccisa a coltellate dall’ex ... Segnala thesocialpost.it

coltellate faccia luciana ronchiNon ce l’ha fatta Luciana Ronchi, uccisa sotto casa a coltellate dall’ex marito - La donna era stata aggredita in strada questa mattina nel quartiere Bruzzano ... laprovinciadivarese.it scrive

coltellate faccia luciana ronchiL’ossessione di Luigi Morcaldi: notti in auto e insulti alla finestra dell’ex moglie. “La casa è mia”. Così ha pianificato l’agguato - La 62enne Luciana Ronchi, madre di un figlio di 28 anni, accoltellata nel parcheggio di via Grassini. Segnala ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Coltellate Faccia Luciana Ronchi