Coltellate in faccia Luciana Ronchi muore così disumano | chi era Arrestato l’ex marito
Un femminicidio sconvolge il quartiere di Bruzzano, a Milano. Luciana Ronchi, 62 anni appena compiuti, è stata uccisa a coltellate dall’ex marito, Luigi Morcaldi, 64 anni, con il quale si era separata da tre anni. L’aggressione è avvenuta poco prima delle 10 del mattino davanti al condominio di via Giuseppina Grassini, dove la donna abitava. Una vicina, ancora sotto shock, ricorda: “ L’ho vista stamattina, saranno state le nove. Era bella come sempre ”. Neanche un’ora dopo, Luciana sarebbe stata colpita a morte. Una separazione mai accettata. Secondo le prime ricostruzioni, Morcaldi non si era mai rassegnato alla fine del matrimonio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
