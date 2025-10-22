Colpo alle Poste di Carimate | condanne a 20 anni per la banda dei rapinatori

Milano, 22 ottobre 2025 – Alla fine il conto è arrivato. Salatissimo. Maxi condanne in primo grado per i trasformisti delle rapine, accusati di sette colpi negli uffici postali andati in scena tra il 4 novembre 2020 e il 7 dicembre 2021 nell’ hinterland milanese, in Brianza e nel Comasco. Colpo alle poste di Carimate: rapinatori in fuga e bottino da decine di migliaia di euro Il quarantaquattrenne Carlo Testa alias Testone della Comasina – solo omonimo dell’ex ras di via Fleming condannato in abbreviato a 8 anni per la sparatoria col rapper Kappa24K in piazza Monte Falterona – dovrà scontare una pena di 20 anni e 4 mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Colpo alle Poste di Carimate: condanne a 20 anni per la banda dei rapinatori

