Continua la caccia ai quattro ladri di gioielli del Louvre dal valore "inestimabile", che il museo ha tuttavia valutato in 88 milioni di euro. Una cifra "estremamente spettacolare", come l'ha definita la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau, ma che "non è nemmeno paragonabile con il danno storico". Beccuau promette che i ladri "non l'avranno vinta", ma per ora di loro – probabilmente stranieri e legati alla grande criminalità – non c'è traccia. Sessanta poliziotti e gendarmi sono stati mobilitati per dare la caccia ai fuggiaschi su tutto il territorio francese, in una lotta contro il tempo, perché più i giorni passano meno viene ritenuto probabile ritrovare i preziosi gioielli intatti.

© Quotidiano.net - Colpo al Louvre, bottino da 88 milioni. Ma dei rapinatori nessuna traccia