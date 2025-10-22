Colpo al Louvre bottino da 88 milioni Ma dei rapinatori nessuna traccia
Continua la caccia ai quattro ladri di gioielli del Louvre dal valore "inestimabile", che il museo ha tuttavia valutato in 88 milioni di euro. Una cifra "estremamente spettacolare", come l’ha definita la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau, ma che "non è nemmeno paragonabile con il danno storico". Beccuau promette che i ladri "non l’avranno vinta", ma per ora di loro – probabilmente stranieri e legati alla grande criminalità – non c’è traccia. Sessanta poliziotti e gendarmi sono stati mobilitati per dare la caccia ai fuggiaschi su tutto il territorio francese, in una lotta contro il tempo, perché più i giorni passano meno viene ritenuto probabile ritrovare i preziosi gioielli intatti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Argomenti simili trattati di recente
Il colpo al Louvre va in scena in sette minuti. In pieno giorno, in quattro, travestiti da operai, raggiungono un balcone del museo con una piattaforma elevatrice e rubano alcuni gioielli di Napoleone: un furto preparato nei minimi dettagli. Ma dove finiscono le op - facebook.com Vai su Facebook
Leonardo Notarbatolo: “Vi spiego il colpo al Louvre. Ma il ladro del secolo resto io” - X Vai su X
Furto al Louvre, bottino dal valore di 88 milioni di euro: il museo di Parigi resta chiuso - Leggi su Sky TG24 l'articolo Furto al Louvre, bottino dal valore di 88 milioni di euro: il museo di Parigi resta chiuso ... Segnala tg24.sky.it
Colpo al Louvre: il bottino vale 88 milioni di euro - Sessanta poliziotti e gendarmi sono stati mobilitati per dare loro la caccia in una lotta contro il tempo: più i giorni passano, meno viene ritenuto probabile ri ... Secondo ticinonews.ch
Furto al Louvre: procuratrice Parigi, il 'bottino' ammonta a 88 milioni - Questo il valore degli otto preziosi della Corona di Francia spariti domenica, Beccuau: "Somma 'spettacolare' ma imparagonabile al valore storico" ... Si legge su msn.com