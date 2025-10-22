Colpito il narcotraffico con 3 arresti a Fiumicino il caso dei 23 kg di droga spostati da Bangkok a Bruxelles

Tre persone arrestate e oltre 23 chili di marijuana sequestrati a Fiumicino: la Polizia di Frontiera ha bloccato un traffico internazionale di droga.

