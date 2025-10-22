Colpito il narcotraffico con 3 arresti a Fiumicino il caso dei 23 kg di droga spostati da Bangkok a Bruxelles

Notizie.virgilio.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre persone arrestate e oltre 23 chili di marijuana sequestrati a Fiumicino: la Polizia di Frontiera ha bloccato un traffico internazionale di droga. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

colpito il narcotraffico con 3 arresti a fiumicino il caso dei 23 kg di droga spostati da bangkok a bruxelles

© Notizie.virgilio.it - Colpito il narcotraffico con 3 arresti a Fiumicino, il caso dei 23 kg di droga spostati da Bangkok a Bruxelles

Leggi anche questi approfondimenti

colpito narcotraffico 3 arrestiColpito il narcotraffico con 3 arresti a Fiumicino, il caso dei 23 kg di droga spostati da Bangkok a Bruxelles - Tre persone arrestate e oltre 23 chili di marijuana sequestrati a Fiumicino: la Polizia di Frontiera ha bloccato un traffico internazionale di droga. Si legge su virgilio.it

Cercano infiltrarsi negli appalti Olimpiadi 2026,3 arresti - Avevano già acquisito la gestione diretta e indiretta di alcuni locali pubblici ampezzani e stavano tentando di infiltrarsi negli appalti pubblici per le Olimpiadi invernali i tre appartenenti ad un ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Colpito Narcotraffico 3 Arresti