Colpi d' arma da fuoco in strada | rinvenuti 40 bossoli di vario calibro

Napolitoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti nella tarda serata di martedì in traversa Murillo Fatigati ad Afragola per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco.Sconosciuti avrebbero esploso alcuni proiettili, colpendo le pareti esterne di un’abitazione.Non si sono registrati feriti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

