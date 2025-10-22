Colpi d' arma da fuoco contro l' abitazione di un operaio aperta un' inchiesta

Agrigentonotizie.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpi d'arma da fuoco contro l'abitazione, a Realmonte, di un operaio. Colpi che hanno attinto la porta d'ingresso e una vetrata. Su quella che è un'intimidazione hanno già avviato le indagini i carabinieri. Sul posto hanno effettuato i rilievi anche gli esperti della Scientifica che hanno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

colpi d arma fuocoQuarto, due uomini gambizzati in strada: feriti da colpi d'arma da fuoco - Due uomini sono stati gambizzati nella mattinata di oggi in circostanze ancora tutte da chiarire. Da msn.com

colpi d arma fuocoSparatoria ad Afragola, colpi d’arma da fuoco contro bar, 3 feriti tra cui un 18enne - I proiettili sarebbero stati esplosi tutti dalla strada, verso l'interno della "Caffetteria del Parco" ... Come scrive tg.la7.it

colpi d arma fuocoAgguato, esplosi 15 colpi di arma da fuoco contro tre persone ferme davanti ad un bar - Questa notte i carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti nei pressi di un bar in via Sportiglione ad Afragola per il ferimento di 3 persone. Segnala napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Colpi D Arma Fuoco