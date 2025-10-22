Colpi d' arma da fuoco contro l' abitazione di un operaio aperta un' inchiesta
Colpi d'arma da fuoco contro l'abitazione, a Realmonte, di un operaio. Colpi che hanno attinto la porta d'ingresso e una vetrata. Su quella che è un'intimidazione hanno già avviato le indagini i carabinieri. Sul posto hanno effettuato i rilievi anche gli esperti della Scientifica che hanno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
