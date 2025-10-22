Colori neutri e dettagli forti la tendenza soft-bold dell’autunno

L’autunno 20252026 porta negli interni una nuova eleganza fatta di contrasti morbidi. La tendenza soft-bold unisce l’intimità dei colori neutri a dettagli decisi e materici, creando ambienti raffinati, equilibrati e contemporanei. È lo stile di chi ama la sobrietà, ma non rinuncia alla personalità. La rivoluzione dei neutri caldi: la base soft dell’eleganza. La base di questa tendenza è una rilettura dei toni neutri. Dopo anni di predominio del grigio freddo, il design d’interni si orienta verso sfumature terrose e calde, che diventano il nuovo neutro contemporaneo. Protagonisti sono i toni caldi neutri, perfetti per chi cerca un ambiente sobrio ma intramontabile. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Colori neutri e dettagli forti, la tendenza soft-bold dell’autunno

News recenti che potrebbero piacerti

Addio al classico rosa, Cecilia Rodriguez sceglie colori neutri e no gender per la nascita della piccola Clara Isabel. - facebook.com Vai su Facebook

Oltre il bianco, colori neutri per scaldare l’ambiente - Per molti anni, il bianco puro è stato il re indiscusso dell’interior design, sinonimo di luminosità, pulizia e modernità. Da dilei.it

Colori neutri nella camera, fattori da valutare e quali sono i migliori - A meno che non vogliate optare per il classico – e mai banale – bianco, la scelta del colore è quanto mai importante: questa stanza è infatti il ... Segnala dilei.it

Colori neutri, come ravvivare aggiungendo texture e contrasti - La discrezione dei colori neutri consente di creare ambienti sereni, eleganti e versatili, ma possono risultare monotoni se non accompagnati da elementi dinamici. Riporta donnamoderna.com