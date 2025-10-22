Colori e sapori d' autunno a Montone torna la Festa del bosco

Perugiatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre a Montone torna la Festa del bosco, manifestazione dedicata ai prodotti autunnali tipici del territorio. Eventi, mostra mercato e degustazioni rappresentano solo alcune delle iniziative del ricco programma che, in occasione della 41° edizione della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Fiera d’Autunno, a Seriate giornata tra colori, sapori e commercio di vicinato - Il centro cittadino di Seriate si prepara ad accogliere la Fiera d’Autunno, l’ormai tradizionale appuntamento che ogni anno anima le vie della città con profumi, colori e iniziative per grand ... Come scrive bergamonews.it

colori sapori d autunnoA Montegrino Valtravaglia tornano i “Sapori d’Autunno”: gusto, arte e tradizione in piazza - Domenica 19 ottobre la Pro Loco invita cittadini e visitatori a un evento all’insegna della convivialità. Scrive laprovinciadivarese.it

colori sapori d autunnoLe Migliori Sagre d’Autunno in Toscana: Un Viaggio tra Sapori e Tradizioni - Nelle piazze dei borghi toscani, le bancarelle iniziano ad animarsi mentre i primi raggi di sole illuminano i ... Si legge su versiliatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Colori Sapori D Autunno