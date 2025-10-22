Collovati | La mano di Chivu si vede è un’inter verticale Con Pio Esposito ho percepito questo messaggio

Inter News 24 Le parole di Fulvio Collovati, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Massimo Ambrosini ha parlato a CityRumors Milano dell’inizio di stagione dell’ Inter. LOTTA SCUDETTO – Secondo me l’Inter, insieme al Napoli, è la candidata principale per lo Scudetto. Questo è fuori discussione. IL LAVORO DI CHIVU – Cristian Chivu ha finalmente trovato la quadra. Vediamo delle verticalizzazioni maggiori come successo a Roma con Nicolò Barella per Yoan Bonny. IN MOLTI DICONO CHE NON SI VEDE LA MANO DI CHIVU – Assolutamente no. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Collovati: «La mano di Chivu si vede, è un’inter verticale. Con Pio Esposito ho percepito questo messaggio»

Contenuti che potrebbero interessarti

Collovati: "Inter, Chivu ha trovato la quadra. Con il lancio di Esposito ha percepito un messaggio" - "Secondo me l’Inter, insieme al Napoli, è la candidata principale per lo Scudetto. Lo riporta msn.com

Collovati: «Juve-Inter derbino d'Italia, non ci sono campioni ma vedremo tanti gol. Scudetto? Il Napoli è favorito» - Domani, sabato 13 settembre alle 18 (diretta Dazn), all'Allianz Stadium di Torino, la squadra di Tudor, attualmente a punteggio pieno, ospita i nerazzurri di Chivu ... Come scrive leggo.it

Capello: “Scudetto? Lottano in 4. Chivu ha capito dove mettere le mani e i giocatori…” - L'allenatore ha parlato in queste ore dell'allenatore nerazzurro, Cristian Chivu, e del suo modo di approcciare all'Inter ... msn.com scrive