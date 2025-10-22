Colleferro Fino a 250 euro di contributo ai residenti per l’acquisto di biciclette elettriche e-bike L’Amministrazione comunale conferma l’impegno a favore della mobilità sostenibile
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nel pomeriggio di Martedì 21 Ottobre nell’Aula di Alta Formazione della Biblioteca comunale “Riccardo Morandi” di Colleferro, si L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Approfondisci con queste news
Sesta giornata | Colleferro vs Terracina 1925 Domenica 12 Ottobre ? Ore 11:00 Stadio Andrea Caslini – Colleferro Uniti, determinati, pronti a dare tutto fino all’ultimo minuto? #ForzaTerracina - facebook.com Vai su Facebook
#Colleferro #MercatiniArtigianali 5 #ottobre fino alle ore 20.00 ?istituzione senso unico alternato e divieto di svolta a destra in #ViaXXVAprile nel tratto compreso tra #ViaCinqueGiornate e #LargoSanFrancesco https://shorturl.at/HHF6S #viabiliLAZ - X Vai su X