Colleferro Fino a 250 euro di contributo ai residenti per l’acquisto di biciclette elettriche e-bike L’Amministrazione comunale conferma l’impegno a favore della mobilità sostenibile

Cronachecittadine.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nel pomeriggio di Martedì 21 Ottobre nell’Aula di Alta Formazione della Biblioteca comunale “Riccardo Morandi” di Colleferro, si L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

colleferro fino a 250 euro di contributo ai residenti per l8217acquisto di biciclette elettriche e bike l8217amministrazione comunale conferma l8217impegno a favore della mobilit224 sostenibile

© Cronachecittadine.it - Colleferro. Fino a 250 euro di contributo ai residenti per l’acquisto di biciclette elettriche (e-bike). L’Amministrazione comunale conferma l’impegno a favore della mobilità sostenibile

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Colleferro Fino 250 Euro