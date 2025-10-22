Collaboratrice scolastica morta a causa di un finestrone | Da soli tra le 16 e le 18 un incidente del genere ti lascia lì morta per più di 2 ore Le critiche sul web

22 ott 2025

La morte di Lorena, collaboratrice scolastica deceduta dopo quattro giorni di agonia a seguito del crollo di una finestra in una scuola, ha scosso profondamente il mondo della scuola e non solo. Un episodio che, per molti, rappresenta l'ennesima dimostrazione dello stato di abbandono in cui versano molte strutture scolastiche italiane. Riportiamo alcuni commenti di utenti sulla nostra pagina FaceBook. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

