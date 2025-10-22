Colla nei lucchetti in un cantiere di Misilmeri | Intimidazione ignobile

Colla nei lucchetti in un cantiere di Misilmeri. Intimidazione ai danni di un imprenditore che sta eseguendo i lavori di riqualificazione del polo sportivo a Piano Stoppa. Il titolare della ditta è Giusto Giordano. Sono stati avvertiti i carabinieri che stanno indagando sull'episodio. "Non mi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

