Un uomo di 35 anni di origine marocchina è stato arrestato per aver sequestrato e violentato la giovane. L’uomo l’avrebbe rintracciata servendosi dei dati personali presenti sul curriculum, poi l’avrebbe costretta a salire a bordo della sua auto per portarla all’interno della sua abitazione dove si. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Cogorno (GE), 25enne rintracciata, sequestrata e stuprata dopo un annuncio di lavoro su Facebook, arrestato 35enne marocchino

Genova, 25enne sequestrata e abusata: fermato un uomo di 35 anni irregolare - L’uomo avrebbe conosciuto la giovane attraverso un annuncio di lavoro pubblicato sui social. Scrive affaritaliani.it

