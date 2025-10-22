Cogorno GE 25enne rintracciata sequestrata e stuprata dopo un annuncio di lavoro su Facebook arrestato 35enne marocchino
Un uomo di 35 anni di origine marocchina è stato arrestato per aver sequestrato e violentato la giovane. L’uomo l’avrebbe rintracciata servendosi dei dati personali presenti sul curriculum, poi l’avrebbe costretta a salire a bordo della sua auto per portarla all’interno della sua abitazione dove si. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
