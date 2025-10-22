Code infinite e dodici ore di musica ad alto volume Così la festa del locale ha sequestrato Talenti

Una lunga fila di auto completamente bloccata. A destra e sinistra della carreggiata, anche in curva e in prossimità delle strisce pedonali, vetture parcheggiate ovunque. Motori accesi, il fumo che esce incessante dai tubi di scappamento, qualche colpo di clacson da parte di chi ha perso la. 🔗 Leggi su Romatoday.it