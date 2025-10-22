Vince, ma soprattutto convince Flavio Cobolli all’esordio nell’ATP 500 di Vienna. Sul cemento austriaco, il romano piazza un successo significativo contro il ceco Tomas Machac, ottenendo anche la prima vittoria in carriera contro il numero 31 della classifica mondiale. Cobolli si è imposto in due set con il punteggio di 7-6 6-2 dopo un’ora e trentanove minuti di gioco ed ora aspetta probabilmente Jannik Sinner in un derby azzurro di grande interesse agli ottavi. Grande prestazione al servizio per Cobolli, che ha vinto l’84% dei punti con la prima ed il 73% con la seconda, rispetto al 42% di punti vinti con la seconda da Machac. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cobolli brilla all’esordio con Machac a Vienna. Sarà sfida con Sinner?