Cobolli brilla all’esordio con Machac a Vienna Sarà sfida con Sinner?
Vince, ma soprattutto convince Flavio Cobolli all’esordio nell’ATP 500 di Vienna. Sul cemento austriaco, il romano piazza un successo significativo contro il ceco Tomas Machac, ottenendo anche la prima vittoria in carriera contro il numero 31 della classifica mondiale. Cobolli si è imposto in due set con il punteggio di 7-6 6-2 dopo un’ora e trentanove minuti di gioco ed ora aspetta probabilmente Jannik Sinner in un derby azzurro di grande interesse agli ottavi. Grande prestazione al servizio per Cobolli, che ha vinto l’84% dei punti con la prima ed il 73% con la seconda, rispetto al 42% di punti vinti con la seconda da Machac. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Cobolli sfiancato dal jet lag dopo il match con Rublev a Pechino: “Ho dormito veramente poco” - Flavio Cobolli può sorridere per il suo esordio vincente nel primo turno dell'ATP 500 di Pechino contro Andrey Rublev con il punteggio di 7- Segnala fanpage.it
Cobolli-Rublev: highlights Atp Pechino. VIDEO - Flavio Cobolli batte ancora Andrey Rublev e accede al 2° turno del China Open di Pechino: 7- sport.sky.it scrive
Cobolli, messaggio social ai tifosi e all'amico Musetti dopo il ritiro agli Us Open - Emozioni speciali quelle vissute agli Us Open da Flavio Cobolli, nonostante l'amaro epilogo della sua avventura sul cemento newyorkese che si è chiusa con il ritiro per infortunio ... Riporta corrieredellosport.it