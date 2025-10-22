Ha attraversato il tempo con le bacchette in mano, come un alchimista del ritmo. Ha dato voce al silenzio, ha fatto danzare il tempo. E ora Billy Cobham ci porta ancora una volta in viaggio tra le vibrazioni groove jazz-fusion di Time Machine, l’accolita di eletti con cui domani sul palco del Teatro delle Celebrazioni va sfrangiarsi oltre la frontiera del mainstream, primo dei grandi rendez-vous teatrali del Bologna Jazz Festival. Fianco a fianco dalle 21.15 con Antonio Baldino (tromba), Andrea Andreoli (trombone), Bjorn Arko (sax), Rocco Zifarelli (chitarra), Gary Husband (tastiere) e Victor Cisternas (basso). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cobham: "Il ritmo, una lingua con molti dialetti"