Clusone torna lo Strudelone | 56 metri di dolce per battere il record e fare del bene

Ilgiorno.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Clusone (Bergamo), 22 ottobre 2025 – Lo  ‘Strudelone’  torna ad addolcire Clusone, cittadina in provincia di Bergamo: la manifestazione benefica organizzata dalla Pasticceria Duci,  giunta alla sua sesta edizione, propone  una giornata tra gusto, solidarietà e divertimento. L’appuntamento è nato con l’intenzione di realizzare un evento curioso e attrattivo a livello turistico e insieme sensibilizzare la comunità locale e i visitatori su temi sociali importanti, promuovendo allo stesso tempo la collaborazione tra le associazioni di volontariato del territorio, impegnate quotidianamente a sostegno di persone e famiglie in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

