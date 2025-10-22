Clusone torna lo Strudelone | 56 metri di dolce per battere il record e fare del bene

Clusone (Bergamo), 22 ottobre 2025 – Lo ‘Strudelone’ torna ad addolcire Clusone, cittadina in provincia di Bergamo: la manifestazione benefica organizzata dalla Pasticceria Duci, giunta alla sua sesta edizione, propone una giornata tra gusto, solidarietà e divertimento. L’appuntamento è nato con l’intenzione di realizzare un evento curioso e attrattivo a livello turistico e insieme sensibilizzare la comunità locale e i visitatori su temi sociali importanti, promuovendo allo stesso tempo la collaborazione tra le associazioni di volontariato del territorio, impegnate quotidianamente a sostegno di persone e famiglie in difficoltà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

