Click Day incentivi auto | in poche ore può sparire il bonus che porta la Fiat 500 elettrica sotto i 10 mila euro
Dalle ore 12:00 di oggi partirà ufficialmente la corsa agli incentivi statali per l’acquisto di auto elettriche, con un budget complessivo di quasi 600 milioni di euro destinato a privati e microimprese. La piattaforma Sogei, gestita dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è ora operativa per consentire ai cittadini di prenotare contributi fino a 11 mila euro per la rottamazione della vecchia auto e l’acquisto di un veicolo completamente elettrico. Per le microimprese, invece, l’incentivo può arrivare fino a 20 mila euro per l’acquisto di veicoli commerciali. L’iniziativa, finanziata con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mira a rendere la transizione verso la mobilità sostenibile più accessibile dal punto di vista economico. 🔗 Leggi su Cultweb.it
